Обнародовано видео, на котором детективы НАБУ и "понятые" из полиции во время обыска не допускают адвоката и применяют против него силу, воруют еду, а также обсуждают вызов проституток в сауну, которая находится в помещении, где проводится обыск. Сообщает "Обозреватель".

Журналист Владимир Бойко обнародовал оперативное видео с камеры сотрудников НАБУ, на котором видно, как доверенное лицо Сытника, руководитель первого отдела детективов второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Владимир Новиков, со своими подчиненными проводит обыск частного дома, привлекая понятыми сотрудников полиции, что является нарушением закона.

На видео видно, как правоохранители по указанию Новикова грубо выталкивают из помещения вызванного подозреваемым адвоката Сергея Геллу и фактически сбрасывают по лестнице со второго этажа. На записях детективы НАБУ предлагают вызвать проституток, чтобы отдохнуть в сауне в доме, который они обыскивали, а "понятые" сотрудники полиции без всякого разрешения хозяина передвигаются по помещению дома по своему усмотрению. Детективы НАБУ без разрешения владельца помещения употребляют пищу, которая находилась в доме, а также, найдя бутылку алкогольного напитка, предлагают "накрыть поляну".

Напомним, что 28 августа этого года Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро, однако он отказался уходить в отставку. Ранее директора Национального антикоррупционного бюро был внесен в реестр коррупционеров по решению суда.

Справка: Уголовное производство №42016000000001157, которое Новиков расследовал по факту хищения в Государственном предприятии "Укркосмос" более 8 млн. долларов, предназначенных для запуска украинского спутника "Лыбидь". 26 сентября 2019 Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд, обвиняемыми по делу является бывший директор "Укркосмоса" Сергей Капштык и его внештатный советник Михаил Гриншпон. Снято 31 октября 2018 в ходе обыска дома в Гриншпона по адресу: Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Погребы, ул. Киевская, д. 11.