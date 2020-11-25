Разом із коронавірусом українців атакують і вже звичні грипу і ГРВІ. Зростання захворюваності медики прогнозують на середину грудня і закликають всіх масово робити щеплення. Але як вакцинуватися, якщо сироватки в аптеках не знайти!?

Невпинний потік пацієнтів сімейного лікаря Людмилу Румянцеву - вже не дивує. За день вона приймає до сорока людей. Здебільшого хворі жаліються на симптоми ГРВІ чи СOVID-19.

Людмила Румянцева, сімейний лікар черкаського Центру первинної медико-санітарної допомоги №5:

Кількість зросла десь із вересня місяця і з кожним днем вона зростає і зростає. Зростає і звернень з ГРВІ і процент виявленості по самому СOVID-19.

Зазвичай у цей період медики масово роблять собі щеплення від ГРИПу, аби не захворіти і залишитися в роботі. Та цьогоріч вакцину "днем з вогнем" не знайдеш, скаржиться директор 5 поліклініки. Заклад у міського департаменту замовляв 200 доз ще на початку жовтня, і навіть самотужки намагалися знайти на ринку необхідну кількість препарату - та марно.

Микола Тарасов, директор черкаського Центру первинної медико-санітарної допомоги №5:

Оптові фірми обіцяють привезти, ну поки, що немає. Тому, що зараз іде епідемія СOVID-19 і як вірус СOVID-19 буде з вірусом ГРИПУ - ми даже ще не можемо і знати.

Знайти вакцину від грипу навіть в роздрібній мережі - проблема, переконалася черкащанка Анжела Дубінська. В аптеці вона резервувала препарат для своєї родини ще з літа. У вересні першу партію завезли, але придбати вакцину Анжела не встигла - її розкупили. Наступну партію теж, та й ціна препарату значно зросла.

Анжела Дубінська, жителька Черкас:

Була 420 за дозу. Ми купляли 4 дози на сім'ю то це вже певна сума. Вона мала бути десь 300- 350.

Після щеплення організм виробляє імунітет до інфекції за 2-3 тижні - це допоможе перенести грип у легкій формі.

Людмила Кравченко, директор черкаського обласного лабораторного центру:

За прогнозами погіршення епід-ситуації з грипом та ГРВІ прогнозується на грудень місяць, в другій половині грудня.

У МОЗі не заперечують, що дефіцит вакцини в країні таки є, але він не критичний. Його спричинив ажіотаж у світі викликаний чутками, що начебто вакцина проти грипу здатна боротись і з коронавірусом.

Сергій Литовка, керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ:

Станом на сьогодні в Україну завозиться 665 тис. доз. Це 4 окремих вакцини і 3 виробника. Дані надаються державною лікарською службою. Це означає, що вакцина зареєстрована і знаходитиметься в Україні.

Тож у міністерстві радять не панікувати. Кажуть, вакцину передусім закуплять державні установи, значна її частина також потрапить і в роздрібну торгівлю. Куди саме - вже визначатимуть маркетологи фірм постачальників.