Агенція НАСА оголосила, що знайшла на Марсі ознаки стародавньої повені, цитую, "неосяжних масштабів". Таких висновків американські науковці дійшли, вивчивши фотографії та зразки осадкових порід, передані на Землю марсоходом Curiousity, що досліджує кратер Гейла.

Так, зокрема, дослідники переконалися в наявності на поверхні Марса так званих "антидюн", або "руслових гряд", складок породи, що - як і подібні їм на Землі - утворюються в результаті впливу водної течії... Катаклізм, який стався, 4 мільярди земних років тому, науковці вже охрестили "несамовитою мегаповінню" і припустили, що спричинити її могло зіткнення Марса з великим астероїдом чи кометою, яка впала у марсіянський океан.

Нове відкриття вже майже не залишає сумнівів у тому, що колись на Марсі існувало життя. Утім, учені НАСА, з допомогою марсохода Curiousity, продовжують шукати факти, які б чітко підтвердили цю теорію.

Тим часом лідер сучасних космічних перегонів вкотре вирвався вперед, поставивши черговий рекорд.

Компанія усьоме доставила вантаж на орбіту за допомогою того самого носія Falcon-9. Цього разу ракета доправила у навколоземний простір іще 60 супутників для глобальної системи Starlink. За 9 хвилин після старту, носій успішно повернувся на Землю, здійснивши автономну посадку на одну з морських платформ SpaceX.

Завдяки багаторазовому використанню розгінних блоків, компанія Ілона Маска стала серйозним конкурентом на ринку космічних запусків, знизивши ціну доставки вантажів на орбіту до 2720 доларів за кілограм. До неї - за даними наукового видання Conversation - ціна за кіло, у період з 70 до 2000 рік, сягала, в середньому, 18,5 тисяч доларів.