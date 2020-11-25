Украина предлагает провести встречу "нормандской четверки" до конца года [ Редактировать ]
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предложил провести встречу лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года.
Предложение было озвучено на сегодняшнем заседании, сообщает пресс-служба украинской стороны ТКГ.
По мнению Кравчука, на саммите лидеры Украины, Германии, Франции и России смогли бы подвести итоги попыток выполнить договоренности, которых достигли на встрече в Париже в декабре 2019 года, а также обсудить планы относительно их дальнейшего выполнения.
"Консолидированная позиция лидеров государств нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - пояснили в ТКГ.
Кроме того, Кравчук потребовал от России взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию по выполнению договоренностей "нормандской четверки" до конца 2020 года.
Ранее сообщалось, что Кравчук назвал условие следующей встречи "нормандской четверки".
по теме
Встреча возможна в рамках нормандского формата
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента
Лукашенко заявил, что его реально отстранить от власти
Он получил положительный тест на COVID-19
ЦИК объявила результаты голосования в трех городах