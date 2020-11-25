У Вінниці відмовляться від головної новорічної ялинки [ Редактировать ]
А напередодні, нагадаю, президент пообіцяв одноразову допомогу у вісім тисяч гривень ФОПам, а ще податкові канікули.
Та поки міністри міркують над новорічним карантином, влада на місцях досі думає, як обійти карантин вихідного дня. У Вінниці вихідні із суботи та неділі хочуть перенести на понеділок і вівторок.
Останнє слово за комісією з питань техногенно-екологічної безпеки, а також за Урядом, - каже тамтешній заступник мера - Андрій Очеретний. Мовляв, це роблять і для продавців, і для покупців. Бо саме у вихідні у підприємців більший виторг. Та при цьому у Вінниці вирішили відмовитися від головної новорічної ялинки. А святкування перевести в онлайн.
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