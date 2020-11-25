Атака на резиденцію канцлерки Німеччини. Сьогодні вранці чоловік за кермом легковика протаранив ворота офісу Ангели Меркель. На машині білою фарбою було виведено: "Зупиніть політику глобалізації" та "Ви прокляті вбивці дітей та людей похилого віку". Водія затримали і доправили на допит.

У ЗМІ повідомляють: уранці Меркель мала провести відеоконференцію з урядами федеральних земель щодо продовження термінів самоізоляції.

Тіло Каблітц, представник поліції Берліна: