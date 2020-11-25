Чому ворота офісу Ангели Меркель протаранив автомобіль [ Редактировать ]
Атака на резиденцію канцлерки Німеччини. Сьогодні вранці чоловік за кермом легковика протаранив ворота офісу Ангели Меркель. На машині білою фарбою було виведено: "Зупиніть політику глобалізації" та "Ви прокляті вбивці дітей та людей похилого віку". Водія затримали і доправили на допит.
У ЗМІ повідомляють: уранці Меркель мала провести відеоконференцію з урядами федеральних земель щодо продовження термінів самоізоляції.
Тіло Каблітц, представник поліції Берліна:
Водієві 54 роки. Наразі він у поліцейському відділку. Після допиту, з'ясувавши мотиви атаки, вирішимо, що робити далі. Він їхав на низькій швидкості, тому ні огорожа, ні машина сильно не пошкоджені. Люди, які працюють у відомстві, включно з канцлеркою, увесь час були у повній безпеці.
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