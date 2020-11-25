Виграли без конкурсу. Кабінет Міністрів віддав у користування "Нафтогазу" шельфові надра газу. Щоправда, вони потребують добрячих інвестицій! За попередніми підрахунками - це 40 мільйонів доларів. Натомість, щороку, Україна зможе добувати на 10 мільярдів кубометрів газу більше.

А які показники зараз? І чи вистачає нам власного газу, особливо тепер - в опалювальний сезон? Подробиці у матеріалі.

Добуває, постачає, встановлює ціни, а ще...

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Закон про ринок газу "Нафтогаз" України вже давно порушує.

Усе через монополію на газ в Україні!

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Тому що "Нафтогаз" має ресурс. Багато газу мають.

А тепер буде ще більше. Бо в Кабміні проголосували за спеціальну постанову, яка:

Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Дозволяє НАК "Нафтогаз" України отримати без аукціону даний дозвіл на користування надрами на Чорноморському шельфі. Що дозволить збільшити власний видобуток українського газу.

Бо останніми роками його показник "сповзає". Зокрема, в державних газодобувних компаніях.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Приватні компанії трошки збільшили видобуток, що стосується державних компаній. - Укргазвидобування, то там видобуток дещо зменшився.

Майже на чверть від прогнозованого об'єму! У 2019 державна компанія Укргазвидобування "викачала" з родовищ 14,9 мільярдів кубів. Цьогоріч -14 і 6. Хоча мала вийти на 20 мільярдів.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Ця програма, про яку всі говорили - 2020, вона не була виконана. І уже два роки тому стало зрозуміло, що виконати цю програму буде нереально.

Тож, вирішили запустити нову програму. Щоправда, вимірювати її ефективність будуть уже не в кубічних метрах, а в грошах. Але, є одне але. фіансові перемоги - це точно не про Укргазвидобування. Тільки за перше півріччя прибуток компанії скоротився в півсотні раз, порівняно з минулим роком. Бо компанія газ добуває, але не продає. Це робить "Нафтогаз".

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

"Нафтогаз" України в них забирає газ по вартості собівартості. Сьогодні собівартість становить 1600 гривень за тисячу кубометрів. Це майже 5 тисяч гривень Нафтогаз України забирає собі.

Бо продає паливо за вищою ціною, але все ж нижче ринкової.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Для того, щоб самостійно постачати газ споживачам. Тобто не випускати цей газ на ринок. "Нафтогаз" України він фактично своїм таким монопольним подальшим підходом він стримує розвиток ринку і конкуренції в сегменті поставок та продажу газу для населення.

А ще б'є по гаманцю українців. Бо монополія "Нафтогазу" завищує ціни в інших постачальників. Ті купують імпортний газ. Знизити цифри у платіжках може продаж українського палива на біржі.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Це робиться прозоро. І всі бачать реальну ціну на газ. Цей газ, який раніше постачався для населення, щоб він був доступний для всіх компаній. Не тільки для Нафтогазу, а й для всіх.

Оксана Кривенко, членкиня Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

Це б збільшило кількість ресурсу, який би був у вільному обігу. І дала можливість повпливати на конкуренцію шляхом зменшення вартості. Чим більше, тим менше вартість природного газу. Я думаю, що це дуже позитивно вплинуло б і на ринок природного газу, і в тому числі на ліквідність бірж.

На цьому наполягають і в нацкомісії з тарифів. Там пропонують Кабмін зобов'язати два підприємства зі структури монополіста продавати газ на Українській енергетичній біржі.

Прихильники більш радикального способу вирішення проблеми збитків "Укргазвидобування" наполягають на тому, що вивести компанію ці складу групи Нафтогаз і дозволити їй самостійно розпоряджатися видобутими ресурсами.