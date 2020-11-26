Певец Dzidzio переболел коронавирусом: артист рассказал о здоровье [ Редактировать ]
Известный украинский артист Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома заявил, что переболел коронавирусом. О своей болезни он рассказал во время одного из шоу.
Так, именно из-за болезни певец несколько недель не появлялся в Instagram и на публике.
Он отметил, что перенес заболевание в легкой форме.
Когда меня не было видно в Instagram несколько недель, это означало, что я был на самоизоляции. На самом деле я просто не хотел это афишировать.
Кроме этого, артист заметил, что благодаря отсутствию обоняния он "не перебирал едой", а за время самоизоляции он успел хорошо отдохнуть и навести порядок в своей голове. Так, в свободное время певец смотрел сериалы, где-то "серий семьдесят на Netfliх".
Ранее мы писали о том, что Dzidzio шокировал исполнением гимна. Кроме того, Dzidzio, который не очень любит делиться личным, сделал исключение и показал фанатам свою мать.
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Напомним, звезда "Твин Пикс" и "Убить Билла-2" умер из-за вируса.
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