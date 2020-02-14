Популярный украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) порадовал поклонников новой песней о своих чувствах к Киеву. Он также выпустил яркий и веселый клип на эту песню, который уже доступен к просмотру на YouTube.

Dzidzio стал автором слов и музыки, а режиссером видеоклипа выступил Брюс Парамор.

Съемки видео проходили в самом центре Киева: на Крещатике, Подоле, Андреевском спуске и станции метро "Университет".

Накануне выхода клипа певец опубликовал в соцсети Instagram трогательный пост-признание о том, что он влюбился.

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"Я хочу признаться. Мы впервые встретились с тобой, когда я вместе со студенческим хором на сцене Национального Дворца «Украина» пел песню «Пусть ся петух наскучил». Эмоции настолько переливались, что я решил пойти широким шагом напротив в ресторан. Зашел, открыл меню, закрыл меню и вышел. Я, престрашенный, никак не мог понять, как так люди могут дорого платить за еду! Поэтому решил не начинать отношения, потому что не могу оплатить даже обед», - именно этими словами начинается его признание.

И только в самом конце интригующего поста раскрываются карты, стает понятно, что эта история – о любви к Киеву.

Ранее мы писали о том, что DZIDZIO шокировал исполнением гимна.

Также Каменских выпустила новый страстный клип ко Дню святого Валентина.