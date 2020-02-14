Dzidzio в новом видео трогательно признался в любви [ Редактировать ]
Популярный украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) порадовал поклонников новой песней о своих чувствах к Киеву. Он также выпустил яркий и веселый клип на эту песню, который уже доступен к просмотру на YouTube.
Dzidzio стал автором слов и музыки, а режиссером видеоклипа выступил Брюс Парамор.
Съемки видео проходили в самом центре Киева: на Крещатике, Подоле, Андреевском спуске и станции метро "Университет".
Накануне выхода клипа певец опубликовал в соцсети Instagram трогательный пост-признание о том, что он влюбился.
"Я хочу признаться. Мы впервые встретились с тобой, когда я вместе со студенческим хором на сцене Национального Дворца «Украина» пел песню «Пусть ся петух наскучил». Эмоции настолько переливались, что я решил пойти широким шагом напротив в ресторан. Зашел, открыл меню, закрыл меню и вышел. Я, престрашенный, никак не мог понять, как так люди могут дорого платить за еду! Поэтому решил не начинать отношения, потому что не могу оплатить даже обед», - именно этими словами начинается его признание.
И только в самом конце интригующего поста раскрываются карты, стает понятно, что эта история – о любви к Киеву.
Я хочу признатись. Ми вперше зустрілись з тобою, коли я разом зі студентським хором на сцені Національного Палацу «Україна» співав пісню «Бодай ся когут знудив». Емоцііі настільки переливались, що я вирішив піти широким кроком навпроти в ресторан. Зайшов, відкрив меню, закрив меню і вийшов. Я перестрашенний ніяк не міг зрозуміти, як так люди можуть дорого платити за їжу! Тому вирішив не починати стосунки, бо не можу оплатити навіть обід. Я старався тобі сподобатись, вчився, дивився на людей, які були безумно закохані в тебе, бо з тобою вони мали можливість реалізувати СВОЇ МРІЇ. Чесно, все, що я не робив, усі мої старання були до одного місця, з твого боку до мене не було жодної уваги. Тому в один момент я тебе зненавидів. Стиснув сильно зуби і пообіцяв собі, я тебе, с......, завоюю! Рік часу, кожної п’ятниці і кожної неділі я жив в поїзді, не міг знайти собі місця, мене тягнуло додому і до тебе одночасно. Я робив неможливе: сальто, шпагат, в повітр‘ї перезувався... І ти знаєш, я помітив, що тобі це дуже сподобалось. Я нарешті зрозумів, що Ти хочеш. Ти хочеш відкрити мої НАДМОЖЛИВОСТІ! Дякую Тобі за це! І тільки зараз, після 7 років я чесно можу признатись: ТАК, Я люблю тебе, Київ, місто моє, Люблю тебе щиро за те, що ти є, Ти для мене - найкраще місто щасливих мрій, Ну і як тебе не любити, Києве мій! В подарунок 🎁 написав Тобі пісню. Завтра - ПРЕМ‘ЄРА КЛІПУ. #ялюблютебекиїв #київ #kyiv
A post shared by DZIDZIO (@dzidzio) on
Ранее мы писали о том, что DZIDZIO шокировал исполнением гимна.
Также Каменских выпустила новый страстный клип ко Дню святого Валентина.
по теме
Каменских выпустила новый страстный клип ко Дню святого Валентина
В клипе NK и Juan Magan играют влюбленную пару
No Time To Die: Билли Айлиш выпустила песню к фильму про Джеймса Бонда
В пятницу, 14 февраля, Билли Айлиш опубликовала песню, которая стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда
Леся Никитюк дебютировала в роли певицы песней о ямах на дорогах
Песня станет саундтреком к ее авторской телепрограмме
Лорак в постели взбудоражила поклонников (фото)
Лорак покорила пользователей сети новым фото
#небейбі: Jerry Heil выпустила новую песню (видео)
Jerry Heil выпустила новую песню