В четверг, 26 ноября, рабочая группа Верховной Рады по урегулированию кризиса с Конституционным судом Украины согласовала ряд ключевых предложений. Спикер Рады Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook назвал главные из них.

До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций.

Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

Разумков уверен, что Рада решит этот вопрос в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права.

Кроме того, ждем от Кабинета министров подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много.

Ранее сообщалось, что из-за решений КСУ Зеленский просит помощи у Венецианской комиссии.