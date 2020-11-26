СБУ проверит руководство УЗ на предмет сепаратизма [ Редактировать ]
В топ-менеджменте "Укрзализныци" куратором коммерческого направления с августа текущего года стал беглый из Грузии чиновник Ираклий Эзугбая. Его тарифные "реформы" повлекли за собой убытки предприятия в размере полумиллиарда гривен. И еще 9 млрд грн компания может потерять по решению АМКУ, потому как Эзугбая злоупотребил монопольным положением УЗ и фактически разрушил рынок экспедиторских услуг в севере грузоперевозок. Эксперты говорят,что иностранец сознательно банкротит стратегическое предприятие Украины, а в Верховной раде требуют на это реакции СБУ.
"К сожалению, но Зеленский не контролирует ситуацию в государстве вообще. Его возможно не информируют о том, что происходит на государственных предприятиях, которые сегодня банкротят для последующей продажи.
А наш Кабмин - полностью находится под влиянием так называемых иностранных "партнеров", заинтересованных в еще большем обнищании страны", - говорит депутат Сергей Шахов.
Более того, подчеркивает политик, в наши государственные компании "съехались сегодня негодяи и коррупционеры из разных стран и пытаются руководить ими".
"Президент разве этого не видит?
Действия иностранца в составе УЗ может проверить СБУ. По статьям 110, 111 уголовного кодекса Украины (деятельность направленная на разрушение территориальной, экономической целостности страны)", - сказал он.
депутат заявил, что лично готовит депутатские запросы в СБУ, ГБР, НАБУ и Офис генерального прокурора касательно Эзугбая.
По данным грузинских СМИ этот менеджер УЗ преследуется Грузией за коррупцию на грузинской железной дороге и подозревается в хищениях около 100 млн лари. На родине ему грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.
"Подчеркиваю, что я категорически против таких кадров в руководстве наших стратегических предприятий. Только мы сами должны ими руководить", - резюмировал Шахов.
"Эзугбая сознательно банкротить УЗ", - сказал по этому поводу депутат Алексей Кучеренко, и напомнил президенту Зеленскому про обещание провести аудит "Укрзализныци". Его пока так и не состоялось.
Профсоюзы УЗ, тем временем анонсировали акции протеста, а грузоперевозчики требуют встречи с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.
Назначение Эзугбая лоббировали глава УЗ Владимир Жмак, в то время как кандидатуру Жмака "продвигал" сам Криклий.
По предварительным оценкам, вследствие действий нового руководства, УЗ закончит год с убытками в размере более 20 млрд грн.
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