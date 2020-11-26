Министерство здравоохранения Украины совместно со Всемирным банком разработали проект по закупке вакцин от коронавирусной инфекции, а также медоборудования на сумму 100 миллионов долларов. Об этом на брифинге сообщила замглавы Минздрава Светлана Шаталова.

По ее словам, средства направят на оборудование для лабораторий и медицинских центров.

Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью около $100 млн. Мы отрабатываем все документы. В первую очередь эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений.

Шаталова добавила, что на Волыни, Днепропетровской, Львовской и Закарпатской областях в процессе строительства и модернизации находятся амбулатории, лабораторные центры и диагностические центры.

Ранее мы писали, что Минздрав готовит правовую базу для автоматического отслеживания людей с COVID-19. Для этого будут вносится изменения в законодательство Украины.