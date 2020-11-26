Киев и столицу Северной Македонии Скопье соединит регулярный авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Северной Македонии.

Перелетами будет заниматься украинская авиакомпания Windrose.

Наличие прямых рейсов будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества - усилению бизнес связей, развитию туризма в двух странах, лучшему ознакомлению граждан Северной Македонии с Украиной и украинцев - с Республикой Северная Македония.

Известно, что Северная Македония славится своими горнолыжными курортами, на которые съезжаются отдыхающие со всей Европы. К тому же, 25 ноября 2020 года Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Ранее мы писали, что французский национальный авиаперевозчик Air France возобновляет регулярные рейсы между Парижем и Киевом.