Украинцы смогут путешествовать "по прямой" в новую страну [ Редактировать ]
Киев и столицу Северной Македонии Скопье соединит регулярный авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Северной Македонии.
Перелетами будет заниматься украинская авиакомпания Windrose.
Наличие прямых рейсов будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества - усилению бизнес связей, развитию туризма в двух странах, лучшему ознакомлению граждан Северной Македонии с Украиной и украинцев - с Республикой Северная Македония.
Известно, что Северная Македония славится своими горнолыжными курортами, на которые съезжаются отдыхающие со всей Европы. К тому же, 25 ноября 2020 года Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Сент-Винсентом и Гренадинами.
Ранее мы писали, что французский национальный авиаперевозчик Air France возобновляет регулярные рейсы между Парижем и Киевом.
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