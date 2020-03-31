Північна Македонія офіційно стала 30 членом НАТО. Прапор країни вивісили поряд з іншими біля штаб-квартири альянсу. Про шлях держави до військового блоку та церемонію в умовах пандемії - розповість Олена Абрамович.

Без урочистостей і масових гулянь. Довгоочікувану новину про приєднання до НАТО північномакедонська влада виголошує у телезверненні. У країні, як і майже всюди у світі, карантин.

Стево Пендаровський, президент Північної Македонії:

Через складний період ми не можемо належно відсвяткувати цю подію. Проте це історичний успіх, який після трьох десятиліть незалежності, остаточно гарантує безпеку і успішне майбутнє Македонії. Вітаю всіх вас, ми на це заслуговуємо.

Влада країни, дійсно, зробила чимало аби потрапити до Альянсу. Окрім низки реформ, довелося і назву держави змінити на "Північна Македонія". Раніше вона називалась просто Македонією - так само як і одна з грецьких областей. В Афінах побоювалися, що через назву балканці матимуть претензії і на територію. Тому понад десятиліття Греція блокувала вступ Македонії в НАТО.

Радмила Шекеринска, міністр оборони Північної Македонії:

Сьогодні ми переможці, тепер ми в НАТО. Ми члени наймогутнішого альянсу, найчисельнішого союзу. Членство в НАТО - це безцінний подарунок для нашого народу та нашої нації.

Протокол про приєднання Північної Македонії союзники НАТО підписали в лютому, потім була ратифікація в національних парламентах 29 держав членів альянсу. В умовах карантину частина з них проводили голосування онлайн. І вже в п'ятницю рішення остаточно затвердили.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Північна Македонія тепер є частиною сім'ї НАТО, сім'ї з тридцяти країн і майже одного мільярда людей. Сім'я, заснована на впевненості, що незалежно від того, з якими труднощами ми стикаємося. Ми всі разом сильніші і в більшій безпеці.

На тижні під час відеозустрічі європейські міністри також ухвалили рішення про старт перемовин щодо членства Північної Македонії та Албанії у ЄС. Тож очільниця Єврокомісії привітала державу з подвійним досягненням.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Вітаємо Північну Македонію зі вступом до НАТО, це заслужений крок. Тепер я з нетерпінням чекаю тісної співпраці зі Скоп'є під час переговорів про вступ до ЄС, оскільки держави-члени цього тижня дали зелене світло для початку переговорів. Її майбутнє належить ЄС.

Північномакедонський прапор уже з'явився біля стін НАТО. Буде для нього місце і в Єврокварталі - якщо перемовини про членство в ЄС просуватимуться швидко.