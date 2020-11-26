В столице началась установка главной новогодней елки страны. На месте находятся элементы конструкций.

На Софийской площади работает спецтехника лежат бетонные балки.

Фото: Vesti.ua

Это так называемый "стакан", в котором будет закреплена сама елка. На его установку понадобится три дня. Дальше начнутся работы по монтажу металлического каркаса елки. В этом году она будет искусственной и ее высота - 31 метр.