В Киеве возводят главный символ Нового года (фото) [ Редактировать ]
В столице началась установка главной новогодней елки страны. На месте находятся элементы конструкций.
На Софийской площади работает спецтехника лежат бетонные балки.
Фото: Vesti.ua
Это так называемый "стакан", в котором будет закреплена сама елка. На его установку понадобится три дня. Дальше начнутся работы по монтажу металлического каркаса елки. В этом году она будет искусственной и ее высота - 31 метр.
Плитку на месте возведения елочной конструкции накрыли материалом дыбы избежать ее повреждений. Праздничное дерево будет находится в самом центре площади. Открытие главного символа Нового года страны произойдет 19 декабря.
Фото: Vesti.ua
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