Из-за пандемии коронавируса в Виннице не будут устанавливать главную городскую елку. Об этом сообщил в Facebook мэр города Сергей Моргунов.

Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат.

Вместе с тем праздничной иллюминацией украсят магистральные улицы и центр города, а на площади Независимости будет установлен вертеп.

Среди винничан развернулась дискуссия по этому поводу. Даже есть несколько петиций. Но на сегодняшний день ситуация по заболеваемости достаточно тревожная: не каждый день в Украине появляются новые антирекорды.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 13 822 украинцев, 229 человек скончались.