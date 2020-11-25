В Виннице не будут наряжать новогоднюю елку [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Из-за пандемии коронавируса в Виннице не будут устанавливать главную городскую елку. Об этом сообщил в Facebook мэр города Сергей Моргунов.
Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат.
Вместе с тем праздничной иллюминацией украсят магистральные улицы и центр города, а на площади Независимости будет установлен вертеп.
Среди винничан развернулась дискуссия по этому поводу. Даже есть несколько петиций. Но на сегодняшний день ситуация по заболеваемости достаточно тревожная: не каждый день в Украине появляются новые антирекорды.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 13 822 украинцев, 229 человек скончались.
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