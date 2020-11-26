Квіти, сльози та національна печаль: Аргентина прощається із Марадоною [ Редактировать ]
В Аргентині прощаються з футбольною легендою Дієго Марадоною. Церемонія проходить у президентському палаці. Куди фанати несуть квіти, футболки та шарфи. Їх залишають поруч із труною кумира.
Щоб попрощатися з Марадоною, аргентинці займали чергу ще з вечора. Не обійшлося й без сутичок.
Неперевершений гравець пішов із життя напередодні через серцеву недостатність. Йому було 60 років. В Аргентині тисячі людей прийшли до стадіону, де грала колишня команда зірки, а також до його дому.
Біля муралу з портретом Марадони облаштували справжній меморіал. оплесками, квітами і запаленими фаєрами вшанували пам'ять кумира і ультрас італійського "Наполі". А мер міста запропонував перейменувати стадіон "Сан-Паоло" на честь одного з найкращих футболістів ХХ століття.
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