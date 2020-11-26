Щоб попрощатися з Марадоною, аргентинці займали чергу ще з вечора

В Аргентині прощаються з футбольною легендою Дієго Марадоною. Церемонія проходить у президентському палаці. Куди фанати несуть квіти, футболки та шарфи. Їх залишають поруч із труною кумира.

Щоб попрощатися з Марадоною, аргентинці займали чергу ще з вечора. Не обійшлося й без сутичок.

Неперевершений гравець пішов із життя напередодні через серцеву недостатність. Йому було 60 років. В Аргентині тисячі людей прийшли до стадіону, де грала колишня команда зірки, а також до його дому.

Біля муралу з портретом Марадони облаштували справжній меморіал. оплесками, квітами і запаленими фаєрами вшанували пам'ять кумира і ультрас італійського "Наполі". А мер міста запропонував перейменувати стадіон "Сан-Паоло" на честь одного з найкращих футболістів ХХ століття.