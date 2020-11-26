Жителю Никополя удалили обе ноги после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает NikipolNews.

Насекомое ужалило мужчину во время садовых работ на даче. У 54-летнего пострадавшего начались осложнения и его госпитализировали в днепровскую больницу имени Мечникова.

Он считается самым ядовитым из представителей рода Хеиракантиум, обитающих в Европе. Его укус не смертелен, но способен вызвать сильную аллергическую реакцию. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления. Пауки могут достигать длины 15 мм. Охотятся часто ночью, прячутся в листьях травянистых растений, свернутых в трубочку, там их трудно обнаружить.

Отмечается, что для спасения жизни никопольчанину пришлось провести операцию по ампутации обеих конечностей. Сейчас его ждет длительное лечение и реабилитация.

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