Арсен Аваков закликав до радикального локдауну [ Редактировать ]
Радикальний і на чотири тижні. Міністр внутрішніх справ пропонує негайно ввести в країні локдаун. Бо ситуація критична, і лише це може перервати ланцюг заражень. А якщо хворих значно побільшає - то в країні можуть зупинити громадський транспорт і міжміські перевезення.
Більше того, за словами Арсена Авакова, тотальний карантин можуть оголосити вже найближчими днями. Але спершу уряд повинен підготувати програми для підтримки бізнесу.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Сформулировать в деталях и реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент днями. Нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции. И сберечь здоровье украинцев. Уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно. Я тут радикален. Собственно, всегда таким был. Локдаун нужно вводить немедленно.
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