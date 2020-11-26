За словами Арсена Авакова, тотальний карантин можуть оголосити вже найближчими днями

Радикальний і на чотири тижні. Міністр внутрішніх справ пропонує негайно ввести в країні локдаун. Бо ситуація критична, і лише це може перервати ланцюг заражень. А якщо хворих значно побільшає - то в країні можуть зупинити громадський транспорт і міжміські перевезення.

Більше того, за словами Арсена Авакова, тотальний карантин можуть оголосити вже найближчими днями. Але спершу уряд повинен підготувати програми для підтримки бізнесу.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ: