В Україні знову ковідний рекорд. Вперше за добу понад 15 тисяч нових випадків. При цьому понад дві сотні людей померли. Одужали більш як дев'ять із половиною тисяч.

В лідерах коронавірусної антистатистики - Київ, Дніпропетровська та Харківська області. І станом на сьогодні по всій країні хворіють майже 360 тисяч людей. Це ті, в кого діагноз підтверджено.

Тож насправді недужих більше. В МОЗ нагадують: в Україні працює безкоштовний контакт-центр, куди можна зателефонувати при перших ознаках хвороби.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: