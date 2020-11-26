Коронавірус в Україні: у МОЗ нагадали про єдиний контакт-центр для консультацій [ Редактировать ]
В Україні знову ковідний рекорд. Вперше за добу понад 15 тисяч нових випадків. При цьому понад дві сотні людей померли. Одужали більш як дев'ять із половиною тисяч.
В лідерах коронавірусної антистатистики - Київ, Дніпропетровська та Харківська області. І станом на сьогодні по всій країні хворіють майже 360 тисяч людей. Це ті, в кого діагноз підтверджено.
Тож насправді недужих більше. В МОЗ нагадують: в Україні працює безкоштовний контакт-центр, куди можна зателефонувати при перших ознаках хвороби.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Від сьогоднішнього дня кожен громадянин України може через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я замовити мобільну бригаду. Є єдиний номер-контакт центру 0800602019. Якщо у вас є симптоми коронавірусу, але вам по якійсь причині не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, то вам треба телефонувати на цей контакт-центр.
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