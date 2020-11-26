Меган Маркл зізналася, що втратила дитину. Дружина принца Гаррі написала статтю про перенесений у липні викидень. Чому герцогиня Сассекська вирішила поділитися такими особистими подробицями та яку реакцію вони викликали - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька

У цьому інтерв'ю Меган Маркл розповідає як тішиться поверненню додому, до Сполучених Штатів. Разом із чоловіком принцем Гаррі вони відкололися від монаршої родини і пішли своїм шляхом.

Меган Маркл, герцогиня Сассекська:

Я з нетерпінням чекаю, що зможу висловлювати свою думку з важливих питань, це те, чого я не могла робити останнім часом.

І лише тепер стало відомо, що за кілька тижнів до цієї розмови герцогиня Сассекська пережила викидень. Вона була вагітна другою дитиною. День почався як звично, розповіла Меган. Вона приготувала сніданок, погодувала собак та розбудила сина Арчі. Коли відчула сильну судому.

Я опустилася на підлогу з сином на руках, наспівуючи колискову, щоб ми обоє змогли заспокоїтися. Стискаючи в руках свою першу дитину, я розуміла, що втрачаю другу. А через кілька годин я лежала у лікарняному ліжку, тримаючи руку чоловіка.

Втрата дитини - це нестерпне горе, пише герцогиня у своїй статті для New York Times. Але майже ніхто про це не говорить. Хоча серед 100 вагітних жінок - майже у 20 стається викидень.

Керен Берджесс, голова благодійної організації з допомоги жінкам, що втратили дитину:

Для нас надзвичайно важливо, коли публічні люди висловлюються так відверто та щиро про власний досвід викидню. Адже це ще більше привертає увагу до факту, що жінкам, які пережили таку травматичну подію необхідна підтримка. Й можливо ця стаття надихне інших жінок не соромитися втрати дитини та шукати допомоги.

Сама герцогиня каже, що наважилася написати статтю, щоби нагадати людям піклуватися про оточуючих. І не забувати ставити просте запитання "Як ти?". Мовляв, сама вона намагалася не подавати виду на публіці, що пережила таку втрату.

Річард Фітцвільямз, експерт з королівської родини:

Ми знаємо, що цей рік був надзвичайно складним для королівської родини, зокрема через відхід Гаррі та Меган від монарших обов'язків. Але я не маю сумнівів, що королівська родина надасть всю необхідну підтримку у зв'язку з цією трагедією. А крім того, високо оцінить той факт, що Меган про це розповіла світові.

На початку року принц Гаррі та Меган Маркл втратили свої титули "королівської високості". Але змогли зберегти авторитет у світі. Вони продовжують висловлювати свої думки з приводу питань, які найбільше їх турбують. Зокрема, щодо проблем расової дискримінації та поляризації суспільства.