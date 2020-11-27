Президент Украины Владимир Зеленский имеет собственное видение того, как достичь мира на Донбассе и Украина идет к этому. Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОП.

Если Президент Зеленский не будет все для этого делать, этого не произойдет. Потому что этот мир выгоден в первую очередь нам, ведь это территория Украины, и там есть граждане Украины. Без желания и постоянных действий со стороны Президента не получится достичь мира

Тимошенко отметил, что на фронте уже четвертый месяц сохраняется режим тишины, хотя и отметил, что есть факты гибели наших военных и обстрелы.

Однако по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы

Тимошенко также считает, что в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не "бег на месте".

Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами - они могут быть маленькими, но мы все равно движемся

Он также добавил, что для достижения мира и реинтеграции временно оккупированных территорий украинская власть также восстанавливает страну, ремонтирует дороги, восстанавливает инфраструктуру - чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине.

Напомним, Зеленский внес в Раду законы о поддержке бизнеса на карантине.

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