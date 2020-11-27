Більше руху, менше гаджетів. Всесвітня організація охорони здоров'я випустила нові рекомендації з фізичної активності, адже через пандемію люди вимушені більше перебувати вдома.

Науковці нагадують: як діти, так і дорослі мають вправлятися щонайменше дві з половиною години на тиждень. А ліпше удвічі більше. Не менш важливо обмежити використання електронних пристроїв.