Менше гаджетів, більше спорту: ВООЗ надала рекомендації людству на час пандемії [ Редактировать ]
Більше руху, менше гаджетів. Всесвітня організація охорони здоров'я випустила нові рекомендації з фізичної активності, адже через пандемію люди вимушені більше перебувати вдома.
Науковці нагадують: як діти, так і дорослі мають вправлятися щонайменше дві з половиною години на тиждень. А ліпше удвічі більше. Не менш важливо обмежити використання електронних пристроїв.
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