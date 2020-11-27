В Ізраїлі долю відкриття ТРЦ після карантину вирішить лотерея [ Редактировать ]
Відкривати після карантину чи ні - долю торговельно-розважальних центрів в Ізраїлі вирішить лотерея. Сьогодні країна виходить з жорсткого локдауну. Водночас працювати дозволили лише 15 ТРЦ.
Шість закладів уже визначили, ще 9 встановлять за допомогою розіграшу, який проведуть за участи представників міністерств фінансів, економіки та охорони здоров'я.
Попередньо, їм дозволять працювати до шостого грудня. Дотримання санітарних вимог суворо перевірятимуть.
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