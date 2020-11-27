По коліна в болоті. Так нині живуть мешканці Ланчина, селища на Прикарпатті, яке в червні затопило. Люди кажуть - відновлювальні роботи тривають вкрай повільно, та й якість їхня - сумнівна. Побували в Ланчині і наші кореспонденти.

Селище Ланчин - одне з тих, які найбільше постраждали від червневої повені на Прикарпатті. Десятки затоплених будинків, кілометри зруйнованих доріг та берегоукріплень. В селище тоді навідувались багато високопосадовців, і навіть Президент. Всі обіцяли - зруйновану інфраструктуру відбудують.

Ось такий вигляд сьогодні має Ланчин, через п'ять місяців після стихії. Насипи землі, і всюди болото. На жаль, нас не попередили, що сюди їхати необхідно в гумаках.

Зруйновані дороги, майже 30 кілометрів, так і не відновили. Приміром до цієї частина селища - і досі не підступити.

Богдан, житель Ланчина:

Проблема в тому, або вкрали, або де дівся щебінь на дорогу. Дорога не підсиплена. Болото, люди топляться. Пройдіться цією дорогою. видите яка дорога, як сюди ходити. Дощ пішов - ні пройти, ні проїхати.

Техніка працювала на місцевих струмках. Їх в селі три, і саме вони головні винуватці повені, кажуть селяни. Тоді в червні вода замість зійти в річку - хлинула просто на хати. Ланчани побоюються, що ситуація знову повториться.

Варвара Мельничук, жителька Ланчина:

Цей потік мали розширити і його углубити, геть аж до річки Прут. Так вся вода розливається, і далі топить. Їм вигідно, бо вони гроші на сім заробляють.

Русло не углубили, а в найбільш небезпечних місцях ще й звузили - розповідають селяни. Та і якість тих робіт, які виконали низька. Частину бетонних плит берегоукріплень - вже попадали у воду.

Так стояли з нахилом так їх і лишили. Як вони мають дальше стояти вони впадуть. Мороз підтисне і вони впадуть всі.

У фірмі, яка будувала габіони кажуть: працювали за проектом, який їм дали в обласному управлінні капітального будівництва. Роботи виконали повністю, навіть трохи більше ніж було запроектовано.

Віталій Андрійчук, директор фірми-виконавця:

Самі місцеві жителі їх спеціально валять для того, щоб місцева влада виділила кошти на продовження будівельних робіт.

Володимир Нижник, директор управління капітального будівництва в Івано-Франківській області:

До початку реалізації його пройшли експертизу, і отримали позитивний висновок.

Чому роботи не провели на всій довжині струмків? В управлінні пояснюють, заявку що і де роботи їм подавало керівництво ОТГ. До речі, вони ж мають роботи за свій кошт і зруйновані комунальні дороги.