Какие сладости не навредят фигуре [ Редактировать ]
Есть сладкое и не толстеть - мечта для тех, кто жизнь не представляет без конфет, тортов и сладкой выпечки. Однако, диетологи заявляют: есть сладкое и не толстеть - можно! Для этого просто необходимо более серьезно подойти к вопросу своего рациона, передает newsyou.info.
Важно понимать, что лишний вес появляется не от сладкого, а от избытка любой еды. Конечно, именно сладким, а это все высококалорийные продукты, очень легко и быстро перебрать свою дневную норму калорий.
Как правильно есть сладкое:
- Ешьте сладкое в первой половине дня. Утром метаболизм быстрее и еще есть целый день, чтобы потратить полученные калории.
- Не на голодный желудок! Чтобы не провоцировать резкие скачки сахара в крови. Лучше после завтрака или после обеда.
- Не запивайте сладости сладкими напитками. К примеру, кофе с молоком и сахаром - это около 145 ккал, а большой латте с сиропом вообще может иметь калорийность больше 300! И у вас получается 2 десерта за раз. Точно переберете суточную норму калорий.
- Безопасное количество сладостей - примерно 10% от общей калорийности вашего рациона в день. Например, ваша норма 1800 ккал. Из них около 180 ккал могут занимать сладости. Посчитайте калорийность любимых десертов.
- Из всего возможного сладкого выбирайте наиболее полезные варианты. Например, черный шоколад полезнее молочного благодаря содержанию какао-бобов.
Варианты полезных сладостей:
- Черный шоколад. Выбирайте тот, в котором содержание какао не менее 80%. На 10-15 гр приходится примерно 50-80 ккал, а это прилично для горького шоколада.
- Зефир. Обращайте внимание на состав. Более натуральный и, соответственно, менее калорийный: 1-2 шт в день, в зависимости от размера, вполне можно. Они должны вписаться в 10% от вашей калорийности.
- Рисовые хлебцы с шоколадом. 1 штука - примерно 70 ккал. Очень сытно, сладко.
- Пастила. Это конфетки из подсушенного фруктово-ягодного пюре. Тоже смотрите состав на предмет добавленного сахара. Из всех вариантов сладостей - это самый низкокалорийный.
- Сухофрукты. Многие о них забывают, как о варианте сладостей. Но синий сушеный изюм настолько сладкий, что вполне заменит конфеты.
Важно: в вопросе "хочу быть стройной VS хочу есть сладкое" важно не забывать про первый пункт. Нужно соблюдать принцип количества и времени. Помните, что в желудке нет вкусовых рецепторов! Посмакуйте небольшую порцию сладкого вместо того, чтобы проглотить быстро килограмм конфет.
Ранее медики назвали самые полезные и вредные свойства алоэ.
по теме
Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с головной болью
Даже обычное растительное масло может вызвать боль
Нормализовать содержание холестерина и сахара в крови помогает потребление красного дрожжевого риса
Употребление на ночь любых пищевых компонентов, включая кефир, опасно