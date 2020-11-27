Есть сладкое и не толстеть - мечта для тех, кто жизнь не представляет без конфет, тортов и сладкой выпечки. Однако, диетологи заявляют: есть сладкое и не толстеть - можно! Для этого просто необходимо более серьезно подойти к вопросу своего рациона, передает newsyou.info.

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Важно понимать, что лишний вес появляется не от сладкого, а от избытка любой еды. Конечно, именно сладким, а это все высококалорийные продукты, очень легко и быстро перебрать свою дневную норму калорий.

Как правильно есть сладкое:

Ешьте сладкое в первой половине дня. Утром метаболизм быстрее и еще есть целый день, чтобы потратить полученные калории.

Не на голодный желудок! Чтобы не провоцировать резкие скачки сахара в крови. Лучше после завтрака или после обеда.

Не запивайте сладости сладкими напитками. К примеру, кофе с молоком и сахаром - это около 145 ккал, а большой латте с сиропом вообще может иметь калорийность больше 300! И у вас получается 2 десерта за раз. Точно переберете суточную норму калорий.

Безопасное количество сладостей - примерно 10% от общей калорийности вашего рациона в день. Например, ваша норма 1800 ккал. Из них около 180 ккал могут занимать сладости. Посчитайте калорийность любимых десертов.

Из всего возможного сладкого выбирайте наиболее полезные варианты. Например, черный шоколад полезнее молочного благодаря содержанию какао-бобов.

Варианты полезных сладостей:

Черный шоколад. Выбирайте тот, в котором содержание какао не менее 80%. На 10-15 гр приходится примерно 50-80 ккал, а это прилично для горького шоколада.

Зефир. Обращайте внимание на состав. Более натуральный и, соответственно, менее калорийный: 1-2 шт в день, в зависимости от размера, вполне можно. Они должны вписаться в 10% от вашей калорийности.

Рисовые хлебцы с шоколадом. 1 штука - примерно 70 ккал. Очень сытно, сладко.

Пастила. Это конфетки из подсушенного фруктово-ягодного пюре. Тоже смотрите состав на предмет добавленного сахара. Из всех вариантов сладостей - это самый низкокалорийный.

Сухофрукты. Многие о них забывают, как о варианте сладостей. Но синий сушеный изюм настолько сладкий, что вполне заменит конфеты.

Важно: в вопросе "хочу быть стройной VS хочу есть сладкое" важно не забывать про первый пункт. Нужно соблюдать принцип количества и времени. Помните, что в желудке нет вкусовых рецепторов! Посмакуйте небольшую порцию сладкого вместо того, чтобы проглотить быстро килограмм конфет.

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