Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сравнил нелегитимных лидеров Беларуси и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро. По его словам они оба контролируют ситуации в своих странах. Об этом Боррель заявил в интервью El Diario.

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Он добавил, что Евросоюз продолжает не признавать легитимность как Мадуро, так и Лукашенко.

"Лукашенко и Мадуро находятся в одинаковой ситуации: мы не признаем их легитимность, но это не мешает им обладать силой и контролировать свои страны", - заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины.