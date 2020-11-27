ЕС признал, что ситуацию в Беларуси контролирует Лукашенко [ Редактировать ]
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сравнил нелегитимных лидеров Беларуси и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро. По его словам они оба контролируют ситуации в своих странах. Об этом Боррель заявил в интервью El Diario.
Он добавил, что Евросоюз продолжает не признавать легитимность как Мадуро, так и Лукашенко.
"Лукашенко и Мадуро находятся в одинаковой ситуации: мы не признаем их легитимность, но это не мешает им обладать силой и контролировать свои страны", - заявил Боррель.
Ранее сообщалось, что Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины.
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