Беларусь с 1 ноября запретит въезд иностранцам [ Редактировать ]
Источник: Пограничный комитет Беларуси
Пересечение границы Беларуси на въезд с 1 ноября будет приостановлено для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает Госпогранкомитет страны.
В качестве причин закрытия границ называется "предотвращение распространения инфекции, вызванной COVID-19".
В Беларусь не будут пускать через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и пунктах пропуска в речных портах.
На иностранцев, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, не распространяется данное ограничение.
Ограничение на въезд также не распространяется на:
- иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
- глав и членов официальных делегаций;
- иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;
- водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
- членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
- иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;
- иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;
- иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
- иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;
- иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
- граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию.
Также не будет запрещен въезд иностранцам, которые следуют транзитом через территорию Беларуси в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич - Чернобыльская АЭС работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения.
А также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС.
Ранее сообщалось, что Кулеба прокомментировал закрытие Беларусией границ.
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