Иностранцы смогут попасть в Беларусь только через Национальный аэропорт Минск Источник: Пограничный комитет Беларуси

Пересечение границы Беларуси на въезд с 1 ноября будет приостановлено для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает Госпогранкомитет страны.

В качестве причин закрытия границ называется "предотвращение распространения инфекции, вызванной COVID-19".

В Беларусь не будут пускать через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и пунктах пропуска в речных портах.

На иностранцев, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, не распространяется данное ограничение.

Ограничение на въезд также не распространяется на:

иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

глав и членов официальных делегаций;

иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;

водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;

иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;

иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;

иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;

иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

Также не будет запрещен въезд иностранцам, которые следуют транзитом через территорию Беларуси в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич - Чернобыльская АЭС работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения.

А также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что Кулеба прокомментировал закрытие Беларусией границ.