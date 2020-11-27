Правоохранители обнаружили задержали группу лиц, которая занималась незаконным изготовлением боеприпасов в промышленных масштабах.

Изначально полицейские получили сигнал о несанкционированном хранении в Шевченковском районе оружия и боеприпасов и нахождении там мастерской, где и производились для реализации опасные предметы.

Фото: Офис генпрокурора

Отмечается, что во время проведения обыска у подозреваемых изъяли 60 коробок из картона, в которых хранились десятки упаковок с патронами для гладкоствольного оружия. Восемь коробок и 57 мешков с пыж-контейнерами. Кроме того, изъяли 15 ящиков с гильзами, более 6500 охотничьих боеприпасов, бутылки с металлической дробью внутри. Все оружие отправили на экспертизу. Арестованным грозит ответственность по статье за незаконное хранение оружия.

Фото: Офис генпрокурора

Ранее мы писали, что сотрудники Госпогранслужбы перехватили посылку с огнестрельным содержимым. Опасные предметы отправили на экспертизу.