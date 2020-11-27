Работник НАБУ, который "засветился" в скандальном видео оперативных действий, где детективы обсуждали вызов проституток на место обыска, распитие найденного алкоголя и ели без разрешения продукты подозреваемого, не только не был наказан, но и пошел на повышение - был назначен прокурором САП. Пишет "Униан".

Об этом сообщает Depo.ua. Речь идет о детективе Богдане Мирко, который в числе других детективов зафиксирован на оперативном видео с камеры НАБУ. На видео с камеры видно, как руководитель первого отдела детективов второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Владимир Новиков со своими подчиненными проводит обыск частного дома, привлекая понятыми сотрудников полиции (что уже является грубым нарушением) в рамках уголовного производства №42016000000001157 по подозрению в хищении в государственном предприятии "Укркосмос" средств, предназначенных для запуска украинского спутника "Лыбидь", в с. Погребы, что под Киевом.

На видео правоохранители по указанию руководителя детективов Новикова неправомерно применяют силу к адвокату: его грубо выталкивают и практически сбрасывают по лестнице со второго этажа, детективы НАБУ предлагают вызвать проституток, употребляют пищу владельца дома без его разрешения, обсуждают намерение распить бутылку алкоголя подозреваемого.

Ни один из сотрудников НАБУ на видео не понес дисциплинарного наказания за противозаконные и аморальные действия, пишет Depo.ua (http://depo.ua/). Более того, детектив Богдан Мирко пошел на повышение и работает уже не рядовым детективом НАБУ, а прокурором в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Несмотря на зафиксированные на видео факты нарушений, он получил рекомендацию на назначение на должность прокурора САП со стороны конкурсной комиссии, и руководство САП также не увидело проблемы в таком поведении своего новоизбранного работника.

"Эту историю полностью проигнорировало не только руководство НАБУ, которое никоим образом не осудило действия своих подчиненных, но и общественные активисты, которые позиционируют себя как борцы с коррупцией и системным нарушением закона в Украине. Не хотелось бы думать, что они также стали частью преступной системы круговой поруки, но как можно объяснить тот факт, что с их стороны отсутствует какая-либо реакция на последние скандалы с участием работников антикоррупционных органов, над которым они должны осуществлять общественный контроль?" - замечает Depo.ua.

Напомним, что в 2005 году прокурор Обуховской прокуратуры Андрей Калужинский насмерть сбил пешехода на освещенном перекрестке. Он не только избежал наказания, но и пошел на повышение - был назначен заместителем директора, руководителем детективов НАБУ.