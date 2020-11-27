Марсохід NASA спробує створити кисень на Марсі [ Редактировать ]
Марсохід NASA спробує створити кисень на Марсі.
Апарат Perseverance ("Наполегливість") планують посадити на "Червону планету" вже 18 лютого. Атмосфера Марса на 95% складається з вуглекислого газу. Марсохід за допомогою помпи закачуватиме вуглекислий газ та перероблятиме його у кисень, при температурі у 800 градусів Цельсія - від 6 до 10 грамів кисню за годину.
З часом, сподіваються вчені, майбутні місії на Марс будуть використовувати цей перетворений кисень для створення палива та окислювача для запуску ракет уже з поверхні самої "Червоної планети".
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