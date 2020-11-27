Погода в Україні: що прогнозують синоптики [ Редактировать ]
Готуємось до погіршення погоди. На вихідні в більшості областей йтиме дощ та подекуди сніг.
Дощитиме завтра по всій території України, окрім східних та південних регіонів. А в неділю у багатьох областях випаде сніг, зокрема і в столиці.
Проте, якщо вірити синоптикам, таке похолодання триватиме недовго. У середині грудня прогнозують так зване зимове "бабине літо".
Такі погодні коливання триватимуть приблизно до січня.
по теме
Prev Next
27 ноября 2020 06:40 Дожди и мокрый снег: синоптики предупредили о резкой смене погоды
К Украине приблизится атмосферный фронт циклона "Tanja"
25 ноября 2020 20:06 Синоптики удивили прогнозом погоды на декабрь-2020
Синоптики дали прогноз погоды на декабрь
24 ноября 2020 18:40 Антициклон "Валентин" резко сменит погоду в Украине
В среду, 25 ноября, Украина попадет под воздействие антициклона "Валентин"
21 ноября 2020 05:04 Снег и морозы: погода на выходные 21-22 ноября
На выходных, 21 и 22 ноября, в Украине будет идти мокрый снег
18 ноября 2020 08:03 Погода на Новый год 2021: синоптики предупредили о сюрпризе на праздники
В декабре в украине будут наблюдаться погодные "качели"