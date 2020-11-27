У п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев розповів про залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку.

"Щодо Єдиного казначейського рахунку. Питання взагалі не в ньому. Не питання в 22 млрд, може бути 30 млрд. Він щодня змінюється. Питання в проведенні тих чи інших видатків. Соціальні виплати проводяться на 100%. Капітальні ремонти можуть не проводитись. Чому? Та тому що головний розпорядник цілий рік сидів і не проводив тендера; тому, що, наприклад, не встигає і ще якісь речі. В кожному випадку незахищені видатки - непріоритетні", - сказав Єрмоличев.

Також чиновник додав: "Щодо ковідівського фонду, вся країна знає суму, за яку було створено цей фонд (66 млрд). Депутати визначили законом про бюджет напрямки спрямування цього фонду: медицина, підтримка бізнесу, соціальна підтримка громадян. Близько 20 млрд спрямовано на охорону здоров'я, близько 11 млрд - на соціальний захист. Також спрямовані кошти на будівництво доріг. Але, зараз в частині неефективності коштів, вони можуть перерозподілятись урядом на ті пріоритетні напрямки. На сьогодні використано 62% фонду, а це - 26 млрд".