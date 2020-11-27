"Нам вдалося знизити динаміку захворюваності": Степанов про ефект карантину вихідного дня [ Редактировать ]
У п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова МОЗу Максим Степанов розповів про те, наскільки карантин вихідного дня виправдує очікування.
"Те, що стосується карантину вихідного дня: по-перше, я б не розглядав це виключно як карантин вихідного дня, тому що в нас є карантинні обмеження, які діють протягом тижня. На наступному тижні ми скажемо, чи досягли ми того ефекту, який хочемо, але вже ми так бачимо і розуміємо, що ми збили ту динаміку захворюванності, яка була. Ми маємо черговий антирекорд, але по всім прогнозам і математичному моделюванню, ми б повинні були мати набагато більше захворюванності у цей період", - сказав міністр.
Також Степанов підкреслив: "По прогнозам, які робило РНБО, ми б повинні були мати набагато більше, в тому числі по заповненності ліжок. На початок грудня в нас би було далеко за 75% від кількості заповнених ліжок".
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