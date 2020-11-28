Водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы Источник: Национальная полиция Украины

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области вечером 27 ноября произошло страшное ДТП: автомобиль на скорости вылетел с проезжей части и снес летнюю террасу кафе. Об этом сообщает областная полиция.

По данным полиции, 35-летний местный житель, находившийся за рулем Subaru, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Две его пассажирки - 42-летняя и 35-летняя женщины - погибли на месте.

Прибывший на место происшествия полицейские вначале подумали, что водитель сбил двух пешеходов. Только благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что женщин выбросило из автомобиля.

Водитель-убийца находится в больнице. Возле его палаты дежурит конвой. Как только мужчина поправится, следователи будут настаивать на его аресте. За смертельное ДТП ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Также в городскую больницу госпитализирована еще одна его пассажирка 37 лет.

Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко посвятил смертельному ДТП пост в Facebook и опубликовал фото. Как оказалось, в ДТП погибла его одноклассница.

Дерзость, иногда безнаказанность, личная безответственность приводит к ужасным трагедиям. Вчера беда ворвалась в нескольких семей каменчан. Эта авария унесла мам от детей, жен от мужей и дочерей от родителей. Сейчас ведутся следственные действия. Взял под личный контроль этот вопрос. Приношу искренние соболезнования семьям погибших женщин.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский устроил смертельное ДТП после службы.