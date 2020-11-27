В пятницу, 27 декабря, в Киевской области сотрудник Киево-Святошинского отдела полиции совершил смертельное ДТП. Водитель наехал на пешехода, который вскоре скончался от травм. По данному факту начато служебное расследование.

Инцидент произошел, когда полицейский возвращался домой со службы.

"В тот день он (полицейский - ред.) вместе с коллегами раскрыл грабеж. Полицейские задержали двух злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины и поздно вечером работник полиции доставил их в изолятор временного содержания. После чего, возвращаясь домой ночью, он совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде", - сообщили в полиции.

Служебное расследование назначено приказом руководителя полиции Киевской области. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований.

Напомним, что 17 октября под Житомиром фура "разорвала" легковушку, в результате чего погибли три человека.