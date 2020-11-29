За сутки на территории Украины зафиксировали 12 978 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 722 679 человек. При этом, выздоровели - 339 378 (4243 - за минувшие сутки), а умерли - 12 213 (120 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наибольшее число инфицированных лабораторно подтвердили в Киеве (1740), Одесской области (1280), Днепропетровской области (1164), Запорожской области (854) и Киевской области (782).

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