Во Львове "накрыли" работу карантинного ночного клуба [ Редактировать ]
Львовские правоохранители выявили ночной клуб, который продолжал функционировать не смотря на ограничения карантина "выходного дня".
Во время исследования сотрудниками полиции территории заведения, посетители находились внутри без масок и соблюдения социальной дистанции.
Ночной клуб работал за закрытыми дверями - в него пускали только по предварительной записи или по звонку. Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился.
Отмечается, что по факту нарушения закона было возбуждено уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Санкция статьи имеет наказание от штрафа до лишения свободы.
Ранее мы писали, что глава Госпотребслужбы Киева заявил о провале карантина "выходного дня". В стране необходимо ввести локдаун.
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