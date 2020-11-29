Львовские правоохранители выявили ночной клуб, который продолжал функционировать не смотря на ограничения карантина "выходного дня".

Во время исследования сотрудниками полиции территории заведения, посетители находились внутри без масок и соблюдения социальной дистанции.

Ночной клуб работал за закрытыми дверями - в него пускали только по предварительной записи или по звонку. Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился.

Отмечается, что по факту нарушения закона было возбуждено уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Санкция статьи имеет наказание от штрафа до лишения свободы.

Ранее мы писали, что глава Госпотребслужбы Киева заявил о провале карантина "выходного дня". В стране необходимо ввести локдаун.