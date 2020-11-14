Во Львовском клубе коронавирус "прервал" концерт [ Редактировать ]
В одном из ночных клубов Львова был прерван концерт из-за нарушения карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Организаторы события не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых также не использовали средств индивидуальной защиты.
Правоохранители в очередной раз призывают граждан и руководителей субъектов хозяйственной деятельности строго придерживаться карантинных мероприятий.
Отмечается, что организатору мероприятия с нарушениями грозит штраф от 28 до 140 тысяч гривен. На него составили админпостановление.
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