В одном из ночных клубов Львова был прерван концерт из-за нарушения карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Организаторы события не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых также не использовали средств индивидуальной защиты.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан и руководителей субъектов хозяйственной деятельности строго придерживаться карантинных мероприятий.

Отмечается, что организатору мероприятия с нарушениями грозит штраф от 28 до 140 тысяч гривен. На него составили админпостановление.

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