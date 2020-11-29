В Україні за добу COVID-19 забрав життя 120 людей [ Редактировать ]
І на сьогодні маємо 13 тисяч інфікованих на Ковід. Така статистика МОЗ за минулу добу. При цьому одужали трохи більше ніж чотири тисячі українців, а померли 120.
Серед лідерів за кількістю інфікованих - незмінно - Київ, Одеська, Дніпропетровська та Запорізька області. Найменше хворих фіксують на Луганщині.
Загалом від початку пандемії захворіли на коронавірус майже 723 тисячі українців.
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