Загалом від початку пандемії захворіли на коронавірус майже 723 тисячі українців

І на сьогодні маємо 13 тисяч інфікованих на Ковід. Така статистика МОЗ за минулу добу. При цьому одужали трохи більше ніж чотири тисячі українців, а померли 120.

Серед лідерів за кількістю інфікованих - незмінно - Київ, Одеська, Дніпропетровська та Запорізька області. Найменше хворих фіксують на Луганщині.

Загалом від початку пандемії захворіли на коронавірус майже 723 тисячі українців.