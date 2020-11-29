МОЗ анонсувало перевірки в українських лікарнях [ Редактировать ]
І, на тлі трагедії у Львівській області, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував перевірки лікарень по всій країні.
Роботу комісії, яка працюватиме на місці інциденту, пообіцяв тримати на особистому контролі. Подібну ситуацію, коли генератори не спрацьовують у лікарнях автоматично, Степанов назвав неприпустимою.
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