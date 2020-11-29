Папа Римський "оновив" верхівку Римсько-католицької церкви [ Редактировать ]
У Ватикані оновили верхівку Римсько-католицької церкви. Папа Римський Франциск призначив 13 нових кардиналів зі 128. Серед них перший в історії католицької церкви афроамериканець Вілтон Грегорі з Вашингтона.
Архієпископу - 72. Також уперше в історії серед нових кардиналів представники Брунею та Руанди.
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