Уперше в історії серед нових кардиналів представники Брунею та Руанди

У Ватикані оновили верхівку Римсько-католицької церкви. Папа Римський Франциск призначив 13 нових кардиналів зі 128. Серед них перший в історії католицької церкви афроамериканець Вілтон Грегорі з Вашингтона.

Архієпископу - 72. Також уперше в історії серед нових кардиналів представники Брунею та Руанди.