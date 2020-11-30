На Донбасі збили безпілотник противника [ Редактировать ]
На фронті попередньої доби - одне порушення. Неподалік селища Луганське ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Українські захисники його збили.
Дрон корегував підхід до наших позицій ворожої диверсійної групи. Окупанти намагалися їх замінувати. Наші бійці вогнем змусили противника відступити.
Після відступу найманців армійці знайшли міни російського виробництва, заборонені Женевською конвенцією.
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