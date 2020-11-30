Спецоперація зоозахисників: слона перевезли з Пакистану до Камбоджі [ Редактировать ]
Слон Каавана із зоопарку Ісламабада починає нове життя. Його перевезли до заповідника в Камбоджі. Велетень 35 років провів у тісному вольєрі без належного догляду та харчування. А ще 8 років тому він втратив подругу й залишився на самоті.
Умови, в яких утримували тварину, привернули увагу зоозахисників з усього світу. Кампанію з порятунку слона очолила співачка Шер. Врешті пакистанський звіринець вирішили закрити, а його мешканців - переселити в заповідники.
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