Слон Каавана із зоопарку Ісламабада починає нове життя. Його перевезли до заповідника в Камбоджі. Велетень 35 років провів у тісному вольєрі без належного догляду та харчування. А ще 8 років тому він втратив подругу й залишився на самоті.

Умови, в яких утримували тварину, привернули увагу зоозахисників з усього світу. Кампанію з порятунку слона очолила співачка Шер. Врешті пакистанський звіринець вирішили закрити, а його мешканців - переселити в заповідники.