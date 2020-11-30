На Київщині турок та азербайджанець спалили автівку підприємця [ Редактировать ]
На Київщині двоє зловмисників спалили автомобіль приватного підприємця. Сталося це вночі. За деякий час оперативники вийшли на паліїв - це громадянин Туреччини та його спільник з Азербайджану.
Нині затримані у слідчому ізоляторі. Поліція встановлює мотиви їхнього вчинку і перевіряє на причетність до інших злочинів.
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Поліція також перевіряє, чи брали ці люди участь в інших злочинах. Про затримання іноземців повідомили МЗС України та посольство Грузії
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