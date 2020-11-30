На фронті попередньої доби чотири порушення. Біля Попасної та Катеринівки ворог цілив із гранатометів та мінометів. А неподалік Луганського ворожа диверсійна група намагалася замінувати українські позиції. З повітря їх корегував безпілотник.

Наші бійці вогнем змусили противника відступити, а дрон збили. Згодом армійці знайшли міни російського виробництва, заборонені Женевською конвенцією. Про умовне перемир'я - репортаж з передової Ігоря Левенка.

Ну, ось, будь ласка! Чуєте, як ворог дотримується так званого всеосяжного перемир'я! І це при тому, що зараз у цій місцевості працює спостережна місія.

Ось так і триває окопна війна, яку обізвали "перемир'ям". Передова на околицях Горлівки. Наші бійці такі ситуації називають уже за звичкою провокаціями. І, на жаль, вони почастішали. Окупанти відкривають вогонь посеред білого дня, незважаючи на присутність спостерігачів спільного центру з контролю та координації припинення вогню.

Олексій, морський піхотинець:

Машину СЦКК ви бачили, звуки прильотів ви чули, от і складіть це в одне. Так, вони стріляють посеред дня попри те, що тут є наглядачі. Зараз ви чуєте стрілецьку зброю, щойно передали, що працює ворожий снайпер. А те що ви чули кілька хвилин тому, це були наші буденні приходи по нам з гранатометів.

Фронт у районі села Шуми. Тут неспокійно. Цю ділянку утримують наші морпіхи. Два роки тому українські війська з боями взяли Шуми під контроль. Відтоді ватажки самопроголошених псевдореспублік у постійному напруженні. Адже ці висоти можуть стати стратегічним плацдармом для звільнення Горлівки.

Сергій, морський піхотинець:

Працює їхня важка техніка, вот, недалеко від нас під Горлівкою. Ми постійно фіксуємо їхні переміщення і укріплення, тобто перемир'я, як такого немає.

Сергій із Одеси. Учасник Євромайдану. До війни працював інкасатором. Та, каже, події в рідному місті дві тисячі чотирнадцятого не тільки вплинули на його світогляд, а й змінили все життя. Тож нині Сергій тут, зі зброєю в руках.

Сергій, морський піхотинець:

Коли трапилася ситуація з Кримом ми з друзями зрозуміли, що Кримом усе не закінчиться. Україна - мій дім і я не дозволю, щоб хтось в Україні, в моєму домі мені диктував як мені жити і як спілкуватися.

Солдат каже - в Україні виник новий прошарок суспільства, люди, які побували в горнилі війни. Певен, Батьківщину вони не віддадуть на поталу агресору. Наступного року термін дії контракту зі Збройними силами в Сергія спливає, утім, його боротьба ще триватиме.