У Білорусі силовики вчергове розігнали акції протесту [ Редактировать ]
Білоруси напередодні знову мітингували. Під час протесту затримали понад 400 осіб. Цієї неділі марш назвали сусідським, бо люди створювали невеликі колони у своїх мікрорайонах.
Лише в Мінську таких зібрань було близько 20. Для розгону протестувальників, ще з самого ранку до міста стягнули військову спецтехніку. Силовики застосували газ, світлові та шумові гранати, лунали постріли.
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