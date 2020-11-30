Німцям пропонують провести різдвяний ярмарок у власному авто [ Редактировать ]
Імбирні пряники, глінтвейн і навіть сніг, щоправда, штучний. У німецькому містечку Унтербрунн у Баварії відкрили різдвяний ярмарок. Відвідати його можна тільки на власному автомобілі.
Відвідувачі роблять замовлення на в'їзді до різдвяної алеї, одразу сплачують, а потім забирають страви, проїжджаючи повз ятки з наїдками.
У Німеччині нині запровадили частковий локдаун. Не працюють кафе й ресторани, масові зібрання заборонені. Правила діятимуть до 20 грудня, але, найімовірніше, їх продовжать на всю зиму.
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