В понедельник, 30 ноября, в последний день осени произойдет лунное затмение. Его по астрологическим меркам называют уникальным. Что же такого необычного произойдет в этот раз? Podrobnosti.ua разбирались.

На языке науки лунное затмение - это определенные взаимодействия Луны и Солнца, которые время от времени происходят возле лунных узлов.

Космическое явление всегда влияет на разные сферы нашей жизни и на настроение, здоровье и мысли самого человека.

Что изменится 30 ноября

Специалисты уверяют, что во время затмений - за несколько дней до них и еще несколько дней после даты затмения - люди способны к сильному высвобождению эмоций, острее ощущают свои давние страхи и фобии.

Полутеневое лунное затмение в личной судьбе каждого человека означает завершение большого цикла в жизни. Из-за того, что это затмение будет полутеневым, его не увидят жители Европы, в том числе и украинцы, однако почувствуют.

Астрологи отмечают, что эта серия принесет очень сильные эмоции в сфере денег и отношений между людьми.

Лунное затмение на северном узле прокладывает путь в будущее, поддерживает, облегчает процесс перезагрузки. После 30 ноября в жизнь каждого может войти что-то новое, появится необходимость и возможность обновить что-то вокруг себя и наконец избавиться от старого.

Ноябрьское лунное затмение окажет немалое влияние и на личную жизнь людей. Так, считается, что Луна управляет женщинами, поэтому большее влияние почувствуют именно женщины. В этот день стоит быть благоразумными в словах и поступках, не наломать дров.

Ранее мы писали, как пережить лунное затмение и что нужно обязательно сделать в этот день.