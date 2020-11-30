У Нікополі чоловікові після укусу павука ампутували обидві ноги. Медики кажуть: пацієнта привезли у вкрай тяжкому стані. Ледве врятували йому життя. Науковці застерігають: не слід недооцінювати небезпеки, яку можуть становити павуки. Олена Мендалюк розкаже більше.

Станіслав Бойко в реанімації. Кілька днів тому йому ампутували обидві ноги. Чоловік розповідає: на дачі обрізав виноград і відчув поколювання в шиї. Як з'ясувалося, Станіслава вкусив павук.

Станіслав Бойко, житель Нікополя:

Прямо с шеи спрыгнул на асфальт - и я увидел его. Он спустился сверху - укусил и спрыгнул.

За кілька днів Станіславу стало зле. Тож звернувся до лікарів.

Станіслав Бойко, житель Нікополя:

Просто напухло шея, место укуса, хирург прооперировал. Ходил на перевязку, все как перевязку. То есть хирург сделал все отлично, по укусу. Единственное, что потом пошло по ногам воспаление.

Коли розпочався тромбоз ніг, місцеві фахівці вже були безсилі. Пацієнта терміново доправили в обласну лікарню. За словами головного лікаря, хворий був у вкрай тяжкому стані. Укус викликав сильну токсико-алергічну реакцію.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Пришлось проводить операцию - высокую ампутацию обоих конечностей, верхняя треть бедра, только для того, чтобы спасти жизнь. В настоящее время состояние Станислава тяжелое, однако, есть надежда на выживание.

Жовтий мішечний павук - типовий представник хижаків, розповідає кандидат біологічних наук Вадим Манюк. Це найбільш небезпечний павук в Україні після каракурта. Його укус не смертельний, але здатний викликати сильну алергічну реакцію.

Вадим Манюк, кандидат біологічних наук:

У нього отрута, як і у всіх павуків, вона білкової природи. Білкові яди вони дуже токсичні. З ними все не просто і фактично єдиний спосіб з ними боротися - це знайти антидот або антитоксин. Вакцину певну, точніше антитоксин. Поки що немає в природі, не існує.

Жовтий мішечний павук зустрічається від Центральної Європи до Середньої Азії. В Україні ж він з'явився нещодавно. Однак помічали його мало не по всій країні - від Рівного й до Херсона.

Вадим Манюк, кандидат біологічних наук:

В Європі, де таких випадків доволі багато зараз, укусів. Наслідки дуже різні. Починаючи від найлегших симптомів, які порівнюють з укусом оси, і закінчуючи омертвінням тканин, паралітичною реакцією, онімінням кінцівок. Але зазвичай все закінчується позитивно.

Фахівці в разі укусу павука радять негайно звертатися по допомогу до медиків.